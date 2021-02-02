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Терапевт рассказала о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Терапевт рассказала о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В первые дни после вакцинации от коронавируса могут проявиться гриппоподобные симптомы. Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

Она отметила, что обычно такие симптомы пропадают в течение первых суток с момента прививки, поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу.

— Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом, — сказала Оксана Драпкина в эфире Первого канала.

Терапевт заявила, что очень редко после вакцинации у людей бывает температура выше 39 градусов. Чаще всего, уточнила врач, температура поднимается до 38 градусов. Если это состояние переносится плохо, можно принять жаропонижающую таблетку.

Оксана Драпкина добавила, что за помощью в таких случаях обращаться необязательно.

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