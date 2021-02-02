Названы первые признаки болезни Альцгеймера

болезнь Альцгеймера

Профессор, психолог Андрей Зберовский рассказал, какие признаки в поведении человека могут указывать на начало болезни Альцгеймера. По его словам, следует насторожиться, если человек теряет координацию в пространстве или забывает место, где часто бывает на протяжении долгих лет.

— Еще один сигнал, это когда люди начинают забывать слова или используют их не по назначению. Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признается, что забыл, что именно оно означает, — пояснил Зберовский.

Такие сигналы, по его словам, должны быть поводом для незамедлительного обращения к врачу.

Как отмечает специалист, о хорошем психическом здоровье пожилых людей свидетельствует их социальная активность.

— Если наши близкие люди интересуются нашей жизнью, если они с чем-то категорически не согласны, критикуют нас, ругают нас, считая, что мы как-то неправильно живем, – это, безусловно, признак того, что психическое и психологическое здоровье родственника в порядке, — рассказал профессор в интервью радио Sputnik.

Исключением может стать ситуация, когда близкий забывает все, о чем ему подробно рассказывалось. Если создается впечатление, что пожилой человек постоянно переспрашивает, забывая ответы, это может говорить о втором этапе развития болезни Альцгеймера, утверждает психолог. На этом этапе у пациент еще испытывает интерес, но уже не в состоянии

По словам специалиста, постоянное переспрашивание, когда создается впечатление, что пожилой родственник забывает ответ, может быть признаком второго этапа развития болезни Альцгеймера. В этот период человек еще продолжает испытывать интерес, но уже не в состоянии усвоить ответы.

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