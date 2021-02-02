Два участка для реализации объектов спорта выставят на торги в Троицке

Фото: Максим Аносов

Россия, Москва, посёлок Рогово Карта всех событий

Жители Троицкого административного округа принимают участие в обсуждении строительства будущих объектов спорта и административно-офисного объекта с физкультурным комплексом для реализации на аукционе. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, объекты построят на участках, которые были выставлены на торги. Горожанам необходимы места, где они смогут заниматься спортом недалеко от дома. Она отметила, что один из участков находится в поселке Рогово в четырех километрах от Варшавского шоссе.

Позже там построят административно-офисный объект с физкультурно-оздоровительным комплексом, общая площадь которого составит порядка семи тысяч квадратных метров.

Участок в поселении Михайлово-Ярцевское расположен около деревни Пудово-Сипягино. Там будет построен спортивный объект. Общая площадь проектируемого проекта — восемь тысяч квадратных метров.

На данный момент участки свободны от застроек. Общественные обсуждения по данному проекту проходят с 20 января по 2 февраля 2021 года.

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