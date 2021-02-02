Ряд трамвайных и автобусных маршрутов изменят на востоке Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

В Москве по требованию полиции изменили ряд маршрутов трамваев и автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» во вторник, 2 февраля.

Так, в районе Краснобогатырской улицы по новым маршрутам будут курсировать трамваи № 7, 11, 46 и автобусы № 80, 86, 86к, 265 и 311.

В дептрансе пояснили, что изменения будут действовать вплоть до новых указаний.

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