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Ряд трамвайных и автобусных маршрутов изменят на востоке Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ряд трамвайных и автобусных маршрутов изменят на востоке Москвы

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Москва, Краснобогатырская улицаКарта всех событий

В Москве по требованию полиции изменили ряд маршрутов трамваев и автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» во вторник, 2 февраля.

Так, в районе Краснобогатырской улицы по новым маршрутам будут курсировать трамваи № 7, 11, 46 и автобусы № 80, 86, 86к, 265 и 311.

В дептрансе пояснили, что изменения будут действовать вплоть до новых указаний.

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