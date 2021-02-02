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Площадь посевных земель в Подмосковье увеличится в 2021 году на 46 тысяч гектаров
Фото: pixabay.com/ru

Площадь посевных земель в Подмосковье увеличится в 2021 году на 46 тысяч гектаров

Елена Фролова

Общество

Более чем на 46 тысяч гектаров увеличится общая площадь посевных земель на территории Московской области в 2021 году. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

— Планируемая площадь сева зерновых, зернобобовых и кормовых культур под урожай 2021 года составит 577,5 тысячи гектаров, — уточнил исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский.

Он также добавил, что данная цифра более чем на 46 тысяч превышает прошлогодний показатель. Прирост будет равен девяти процентам к уровню 2020 года. На сегодняшний день в Подмосковье ведутся формирование структуры площадей для посева, обновление и доукомплектация парка сельскохозяйственной техники. Особенное внимание власти региона уделяют Зарайску, Луховицам, Серебряным Прудам, Дмитрову и Ступину.

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сельское хозяйствоМосковская областьСергей Воскресенский
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