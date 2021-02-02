Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Строительство дороги к станции МЦД Остафьево завершат летом 2021 года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Строительство дороги к станции МЦД Остафьево завершат летом 2021 года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Остафьево Карта всех событий

Строительство дороги к станции Остафьево второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) завершат летом 2021 года. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, на данный момент специалисты начали работы по завершающему этапу строительства трассы от центра Щербинки до платформы Остафьево МЦД.

— Дорога позволит улучшить транспортную доступность пригородных станций МЦД Курско-Рижского направления, а также значительно сократить время выезда из городских районов на Варшавское шоссе и создаваемое перпендикулярное направление в сторону Троицка, — уточнил Жидкин.

Кроме того, он добавил, что часть мероприятий реализовали еще в начале 2020 года. Так, например, автобусный маршрут был запущен по временной схеме от городской улицы к платформе. Помимо этого, идет реконструкция улиц Новостроевская и Заводская в Щербинке, где предусмотрено движение общественного транспорта.

Трассу продлят на юг до магистрали Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево. Длина дороги — два километра. Проезжую часть оборудуют тротуарами и фонарями, также установят два светофора.

На дороге организуют маршруты автобусов с пятью остановками. На конечной, в районе платформы Остафьево, появятся отстойно-разворотная площадка и автостоянка, которые будут готовы по завершении строительства путепровода через железную дорогу Курского направления в рамках проекта Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево.

Читайте также: Подъездную дорогу в Солнечногорском районе получат 22 дачных поселка

дорогаМосквастроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Олег Сыров
Олег Сыров

Как мы выиграли войну: смекалка, упорство и русский мат

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Терпения вам, Владимир Владимирович

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Все мнения
О проекте