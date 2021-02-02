Анфиса Чехова впервые прокомментировала свадьбу бывшего супруга

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Телеведущая Анфиса Чехова впервые высказалась о женитьбе экс-супруга Гурама Баблишвили, который в середине января вновь связал себя узами брака. Новой возлюбленной Гурама стала девушка Юля, которая на 13 лет моложе мужчины. Известно, что сейчас она готовится стать матерью.

— Я считаю, что Гурам обладает достаточно хорошим вкусом и чутьем на женщин, поэтому выбрать плохую он не мог. Думаю, они очень подходят друг другу, сейчас ждут ребенка, я искренне счастлива за него, — призналась 43-летняя Чехова.

По словам телеведущей, их расставание с Баблишвили было обоюдным и дружеским и она «не мать, чтобы жаловать или не жаловать его женщин».

— Если ты когда-то любил человека и продолжаешь его любить как отца своего ребенка, то почему ты должен желать ему несчастья? — цитирует телеведущую «СтарХит».

Чехова сообщила, что ей еще не выдалась возможность лично познакомиться с новой пассией Гурама. Однако она слышала хорошие слова в ее адрес от их общего с Баблишвили сына Соломона, который нашел с ней общий язык.

Напомним, Чехова и Баблишвили развелись в 2017 году после двух лет брака.

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