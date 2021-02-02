«Искажение реальности»: Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения в насилии

Мэрилин Мэнсон

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон, которого актриса Эван Рэйчел Вуд, а затем еще несколько женщин обвинили в издевательствах, назвал их слова «ужасным искажением реальности».

— Очевидно, что мое искусство и моя жизнь долгое время притягивали споры, но эти недавние заявления обо мне — это ужасное искажение реальности. Мои интимные отношения всегда были по согласию с близкими по духу партнерами. Независимо от того, как и почему другие теперь предпочитают искажать прошлое, это правда, — оправдался музыкант в своем Instagram-аккаунте.

Ранее американская актриса Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэрилин Мэнсон годами издевался над ней. Вскоре в адрес музыканта с аналогичными обвинениями выступили еще четыре женщины.

На фоне скандала лейбл Loma Vista Recording сообщил о прекращении сотрудничества с Мэнсоном.

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