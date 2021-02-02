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«Как могут»: Асмус заставили петь из-за опоздания на репетицию
Фото: instagram.com/asmuskristina

«Как могут»: Асмус заставили петь из-за опоздания на репетицию

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Кристина Асмус показала, как исполняет а капелла композицию Наташи Королевой «Маленькая страна». Видео она опубликовала в разделе сторис своего Instagram-аккаунта.

— Скажи мне свой репертуар, и я скажу тебе, кто ты, — пошутила звезда в подписи к видеоролику.

Актриса призналась, что вокальными опытами она занялась не по собственной воле. Таким образом ее наказал режиссер Данил Чащин за опоздание на репетицию.

— Как могут, — прокомментировала Асмус штрафные санкции в свой адрес.

Ранее актриса заявила, что не понимает своих коллег, которые не хотят играть в театре.

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Кристина Асмусвидеопесня
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