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Несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии
Фото: youtube.com/MarilynMansonVEVO

Несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии

Кирилл Николаев

Звезды

Американская актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам актрисы, Мэнсон начал ухаживать за ней, когда Вуд была подростком. Женщина рассказала, что рок-музыкант годами издевался над ней.

— Мне промывали мозги, мной манипулировали, принуждая к подчинению. Я устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа, — написала Вуд в комментарии к посту.

Как отметило издание Vanity Fair, вскоре в адрес Мэнсона с аналогичными обвинениями выступили еще четыре женщины:— Эшли Уолтерс, Сара Макнили, Эшли Линдси и Габриелла. Они заявили, что после пережитого насилия страдают посттравматическими расстройствами и вынуждены бороться с депрессией.

Вуд и Мэнсон начали встречаться в 2006 году. Они расстались в 2008 году, однако через год снова сошлись. Затем Мэнсон сделал актрисе предложение, но через некоторое время пара расторгла помолвку.

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