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Программу льготных авиаперелетов расширили в России
Фото: АГН «Москва»

Программу льготных авиаперелетов расширили в России

Елена Фролова

Общество

Программу льготных авиаперелетов расширил премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь те, кто живет в Дальневосточном округе, могут приобрести авиабилеты со скидкой. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Ранее возможность приобрести билет на самолет по выгодной цене была только у отдельных жителей дальневосточных регионов. Теперь же это сделать можно всем, кто имеет соответствующую регистрацию.

Уточняется, что в субсидию был включен 21 самый популярный у жителей Дальнего Востока маршрут. К примеру, можно будет воспользоваться скидками на перелеты в Москву и Санкт-Петербург.

На субсидирование авиаперелетов для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, правительство уже выделило пять миллиардов рублей.

Читайте также: Выплаты за проживание в регионе назначат жителям Дальнего Востока

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