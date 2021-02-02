Москва и Подмосковье вошли в топ‑3 популярных регионов для отдыха в 2020 году

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Московская область оказалась в тройке лидеров рейтинга самых популярных регионов Центрального федерального округа (ЦФО) для санаторного отдыха и лечения за 2020 год. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на портал санаториев России.

Уточняется, что в десятке лучших оказались Москва, Подмосковье, а также Ярославская, Тульская, Ивановская, Тверская, Рязанская, Брянская, Владимирская и Белгородская области.

Такой рост популярности российских санаториев объясняется закрытием границ в августе и сентябре 2020 года. Повышенному спросу также способствовала программа туристического кешбэка, запущенная Ростуризмом.

Средняя цена пребывания в московском санатории в прошлом году составила более трех тысяч рублей за сутки, а в подмосковном — свыше двух с половиной тысяч рублей.

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