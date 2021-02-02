Около шести миллионов кубометров снега утилизировано с начала зимы в Москве

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Около шести миллионов кубометров снега вывезли на снегосплавные пункты и утилизировали с начала зимы в Москве. Об этом во вторник, 2 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в период с 20 ноября по 1 февраля в Москве выпало 97 сантиметров снега, что составляет больше половины годовой нормы. Он отметил, что в столице круглые сутки работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Они функционируют на основе сточных вод, за счет тепла которых плавятся снежные массы.

— Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения. Далее снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов. Она имеет постоянную температуру не ниже 10 градусов, при контакте с ней снег начинает таять, — пояснил Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что весь мусор из снега оседает в песколовках, установленных на всех снегосплавных пунктах. Теплые воды отводятся обратно в коллектор и уходят в городские очистные сооружения, где проходят полный цикл очистки.

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