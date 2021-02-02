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Лжеполицейские в Москве выманили у пенсионеров более 600 тысяч рублей
Фото: ALEXANDR KAZAKOV

Лжеполицейские в Москве выманили у пенсионеров более 600 тысяч рублей

Юлия Ямпольская

Происшествия

Подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионеров задержали в столице. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что в полицию обратился 83-летний житель столицы.

— По словам заявителя, ему на домашний телефон позвонил мужчина, который представился сыном и рассказал, что стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала женщина, — пояснили в ведомстве.

Мужчина и его супруга передали деньги подъехавшей через некоторое время девушке. Дополнительно пара передала денежные средства в иностранной валюте на лечение и реабилитацию пострадавшей.

Через некоторое время заявитель созвонился с сыном. Тот сообщил, что у него все в порядке и в аварию он не попадал. Поняв, что его обманули, пенсионер обратился в полицию. Общий материальный ущерб составил свыше 640 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 19-летняя девушка. Выяснилось, что к правоохранительным структурам она отношения не имеет.

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