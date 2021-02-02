«Она распространяет немощь»: Соседов резко отозвался о способностях Пугачевой

Фото: youtube.com /Х-фактор

Российский музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал свое высказывание о том, что певица Алла Пугачева стала главным разочарованием в его жизни.

— Это было, но сейчас этого нет, было, но прошло. Здесь главное артисту вовремя уйти со сцены, не напоминать о себе пустой, совершенно не нужной программой, составами песен, с примитивными песнями, где нет никакой судьбы и темы, — заявил Соседов.

По его мнению, у Пугачевой нет музыкальных возможностей:

— У нее были песни на небольшой диапазон или на речитатив. У нее много песен, где она разговаривает, но это не то, от нее ждут песен, а не разговора. А петь ей уже нечем, нечем петь! Ресурс иссяк, там издаются только хрипы и натуга, и нет той энергии, которая исходила раньше от Пугачевой, — пояснил критик.

Соседов считает, что «она распространяет немощь»:

— Кажется, что она сейчас сложится и упадет, это ужасное состояние. Это было ужасно, лучше бы она не пела совсем. Уже ее никто не слушает, это уже никому не надо, — эмоционально заявил собеседник.

Видео опубликовано на YouTube.

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