«Услышал и тут же забыл»: Соседов оценил шансы Решетовой стать новой звездой

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Сегодня можно заделаться ненадолго певицей любой женщине — увы, на эстраде таких много!» — оценил соответствующие шансы бывшей возлюбленной Тимати, Анастасии Решетовой, музыкальный критик Сергей Соседов. Тележурналист сообщил, что сегодня публике нередко показывают как музыкантов тех, кто не имеет отношения к музыке.

Ранее во время банкета в честь своего дня рождения бывшая гражданская жена Тимати, модель Анастасия Решетова, представила песню, в которой спела вместе с певицей Назимой. Решетова заявила, что планирует выступления.

— Я не знаю, кто такая Анастасия Решетова. Может быть, она хорошая певица, а я на нее «наклепаю». Я ее не слышал и не видел. Что касается «неожиданных появлений певиц» на эстраде… Всякое бывает. В 2009 году в шоу «Великобритания ищет таланты» появилась из ниоткуда 47-летняя шотландская домохозяйка Сьюзан Бойл и поразила всех своими вокальными данными. Хотя, я думаю, это не тот случай. Скорее всего, бывшая девушка Тимати никакая не певица, — скептически высказался Соседов о «рождении новой звезды».

Собеседник «Вечерней Москвы» заявил: сегодня, чтобы стать певцом или певицей, не нужно образование. По словам Соседова, нужны связи и деньги, запеть может кто угодно — сегодня на эстраде кто угодно и выступает. Он добавил, что многие исполнители в наше время не имеют к пению никакого отношения. Критик предположил, что «девушка, о которой заговорили как о новой певице», сильно выделяться среди остальных не будет: по принципу «услышал и тут же забыл».

— Любую запись можно «подтюнить». Сегодня есть программы еще совершеннее, чем Auto-Tune двадцатилетней давности. Это приспособление для изменения тональности записанного вокала. Трек можно создать, даже если человек не имеет ни слуха, ни голоса. Оператор задает тембр голоса определенного человека аудиороботу, — раскрыл «кухню» изготовления клипа для «кого угодно» Соседов.

Телеведущий уточнил, что подобные варианты были популярны среди заказчиков в девяностые.

— «Папики» платили за девочек, чтобы они немного побыли «знаменитыми», и каждый день появлялся клип с новой «певичкой». Их не успевали обсуждать, они просто летели мимо! — пожаловался музыкальный эксперт.

— Станет ли она знаменита как певица? Будет бабло — станет. Не будет — не станет, — подвел итог Сергей Соседов.

Он повторил, что Решетову ранее не видел и не слышал и даже не знает ее имени. Критик добавил, что если молодым людям совсем нечего обсуждать — пусть говорят о ее пении.

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