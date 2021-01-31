«Очередная Бузова»: Решетова представила премьерную песню

Анастасия Решетова два месяца готовила свою песню / Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова решила начать карьеру певицы. На праздновании своего дня рождения 25-летняя экс-возлюбленная рэпера Тимати исполнила первую песню. Видеофрагмент выступления именинницы опубликовало издание PeopleTalk.

В написании трека Решетовой помогала певица Назима. Модель уже планирует спеть с ней дуэтом. На подготовку композиции ушло два месяца, совсем скоро ее ожидает официальный релиз.

Оценить вокал Решетовой смогли ее друзья, а вот Тимати среди гостей не было. По данным издания, он сейчас отдыхает на островах в компании дочери Алисы и своей матери Симоны Юнусовой.

Пользователи тоже оценили пение модели. Большинство отметили, что у девушки довольно слабые вокальные данные, чем она напоминает Ольгу Бузову.

«Очередная Бузова»; «Руками беспорядочно машет, как крыльями, ни пластики, ни голоса»; «И эта запела после развода», — написали фолловеры.

Ранее Тимати пошутил над Решетовой и своей мамой. Он поделился с поклонниками очередным видео с сыном Ратмиром, после чего поинтересовался у подписчиков, на кого больше похож ребенок.

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