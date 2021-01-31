Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Очередная Бузова»: Решетова представила премьерную песню
Анастасия Решетова два месяца готовила свою песню / Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Очередная Бузова»: Решетова представила премьерную песню

Юлия Курганова

Звезды

Модель Анастасия Решетова решила начать карьеру певицы. На праздновании своего дня рождения 25-летняя экс-возлюбленная рэпера Тимати исполнила первую песню. Видеофрагмент выступления именинницы опубликовало издание PeopleTalk.

В написании трека Решетовой помогала певица Назима. Модель уже планирует спеть с ней дуэтом. На подготовку композиции ушло два месяца, совсем скоро ее ожидает официальный релиз.

Оценить вокал Решетовой смогли ее друзья, а вот Тимати среди гостей не было. По данным издания, он сейчас отдыхает на островах в компании дочери Алисы и своей матери Симоны Юнусовой.

Пользователи тоже оценили пение модели. Большинство отметили, что у девушки довольно слабые вокальные данные, чем она напоминает Ольгу Бузову.

«Очередная Бузова»; «Руками беспорядочно машет, как крыльями, ни пластики, ни голоса»; «И эта запела после развода», — написали фолловеры.

Ранее Тимати пошутил над Решетовой и своей мамой. Он поделился с поклонниками очередным видео с сыном Ратмиром, после чего поинтересовался у подписчиков, на кого больше похож ребенок.

Читайте также: «На Джексона становитесь похожи»: Решетову высмеяли из-за «исчезнувшего» носа

песниАнастасия Решетовакарьера
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте