Сурки из Московского зоопарка проспят свой «праздник»

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Сурки Арчи, Нагайна и Сара из Московского зоопарка продолжают спокойно спать в своих норках, поэтому «отмечать» День сурка они не будут. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Традиционно 2 февраля в Америке и других странах отмечают День сурка. Считается, что в это время грызуны пробуждаются от зимней спячки. Согласно народной примете, если сурки выходят из своих норок и начинают искать корм, то скоро придет потепление.

— Наши сурки к этому празднику остаются равнодушны. Они продолжают мирно спать в своих норах. Дело в том, что на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок — лесной, а российский — степной. Для последнего характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев, — рассказали в пресс-службе.

Сурки из Московского зоопарка залегли в спячку в конце сентября — начале октября. Традиционно самец Арчи вначале уложил Сару и Нагайну. Еще пару недель он прогуливался, лакомился кукурузой и свежим клевером, утеплял сурчину. Постепенно он становился медлительным и сонным.

В пресс-службе пояснили, что сурки за зиму неплохо прибавили в весе, а накопленных запасов им точно хватит до весны. Пробуждение грызунов зависит от температуры воздуха. В Москве сурки обычно спят до марта.

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