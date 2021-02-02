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Сборные России из Ассоциации лыжных видов спорта выступят на ЧМ под флагом ОКР
Фото: Официальная страница Федерации лыжных гонок России

Сборные России из Ассоциации лыжных видов спорта выступят на ЧМ под флагом ОКР

Виктория Родимкина

Спорт

Сборные России по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, сноуборду и фристайлу выступят на чемпионатах мира 2021 года под флагом Олимпийского комитета России. Об этом сообщила глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе во вторник, 2 февраля.

— Все сборные России из Ассоциации лыжных видов спорта России будут выступать на предстоящих чемпионатах мира под названием RSF — Russian Ski Federation, — рассказала Елена Вяльбе.

Она пояснила, что уже был утвержден флаг Олимпийского комитета России. Также сборные ждут ответа на заявку использовать в качестве гимна песню «Катюша». В случае отказа спортсмены используют для выступления мелодию FIS (Международной федерации лыжного спорта), сообщает РИА Новости.

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