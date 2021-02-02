Сборные России из Ассоциации лыжных видов спорта выступят на ЧМ под флагом ОКР

Фото: Официальная страница Федерации лыжных гонок России

Сборные России по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, сноуборду и фристайлу выступят на чемпионатах мира 2021 года под флагом Олимпийского комитета России. Об этом сообщила глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе во вторник, 2 февраля.

— Все сборные России из Ассоциации лыжных видов спорта России будут выступать на предстоящих чемпионатах мира под названием RSF — Russian Ski Federation, — рассказала Елена Вяльбе.

Она пояснила, что уже был утвержден флаг Олимпийского комитета России. Также сборные ждут ответа на заявку использовать в качестве гимна песню «Катюша». В случае отказа спортсмены используют для выступления мелодию FIS (Международной федерации лыжного спорта), сообщает РИА Новости.

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