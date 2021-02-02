Соседов назвал самых успешных и талантливых детей российских звезд

Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Российский музыкальный критик Сергей Соседов ответил на вопрос телеведущей Елены Ханги, почему следующие поколения российских знаменитостей не стали такими же популярными. Она привела в пример Родиона Газманова и Стаса Пьеху, на что тот назвал самых успешных и талантливых детей российских звезд.

— Стасу Пьехе в этом году исполнится 40 лет. Что касается Стаса, я считаю, он смог о себе заявить. Его имя знают. У него есть интересные песни, на сцене он выглядит сексуально и вокально убедительно, — отметил Соседов.

Критик похвалил сына Владимира Преснякова Никиту, отметив, что у него вышел новый альбом.

— Он получил премию и получил ее заслуженно, — добавил собеседник.

На вопрос телеведущей о том, почему ничего не слышно про сына Александра Малинина, Соседов не ответил.

Видео опубликовано на YouTube.

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