Москвичам расскажут, как правильно тренироваться на воркаут-площадках города

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Таганский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Департамент спорта Москвы и департамент культуры города запустили видеопроект «Показать за 60 секунд». Его основная задача — показать горожанам, как пользоваться снарядами на воркаут-площадках. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает официальный портал мэра Москвы.

На сайте проекта разместили 15 видеоинструкций, продолжительность каждой составляет одну минуту. Отсюда и название проекта — «Показать за 60 секунд». Специалисты продемонстрируют возможные упражнения для каждого снаряда на разные группы мышц. Так, все смогут найти подходящий для себя вариант тренировки.

В Мосгорпарке рассказали, что на 63 спортивных площадках в 36 зонах отдыха стоят тренажеры, на которых размещены таблички с QR-кодами. По словам главы столичного департамента спорта Алексея Кондаранцева, с помощью смартфона горожане смогут отсканировать код, перейти на сайт и узнать больше информации о тренировках.

Такие тренажеры с QR-кодами можно найти в Таганском парке на площадке возле стадиона за стеной Покровского монастыря. А в саду имени Н. Э. Баумана воркаут-зона находится слева от входа в парк со стороны Старой Басманной улицы. С полным списком парков и спортивных площадок горожане смогут ознакомиться на странице Мосгорпарка в соцсети «ВКонтакте».

Воспользоваться сервисом можно, даже если на спортивной площадке в парке нет снарядов с QR-кодами. Для этого на сайте нужно выбрать тренировку в одном из двух разделов. Так, в разделе «Тренировка по группам мышц» жители найдут упражнения, направленные на развитие верхних и нижних групп мышц, а также комплексные тренировки для всего тела.

В разделе «По тренажерам» спортсменам предлагается выбрать снаряды и посмотреть, какие упражнения можно на них выполнить.

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