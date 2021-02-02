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Критик Сергей Соседов объяснил феноменальный успех Стаса Михайлова
Фото: youtube.com /Х-фактор

Критик Сергей Соседов объяснил феноменальный успех Стаса Михайлова

Виктория Федотова

Звезды

Российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что феноменальный успех певца Стаса Михайлова объясняется его точностью понимания своей аудитории.

— Это точность попадания в цель. Это 45 плюс, это женщины, которые имеют право на своего артиста, своего кумира, это не смешно, это трагедия, когда женщина в забальзаковском возрасте одинока, а Стас дарит ей надежду, что она лучшая, — пояснил музыкальный критик.

Соседов подчеркнул, что артист должен дарить иллюзию счастья, и люди приходят на концерт, чтобы получить катарсис и ответы на вопросы, которые не могут получить в обычной жизни.

— Если нам не хватает любви, значит, мы хотим получить иллюзию любви. Пусть нам скажут, что нас любят, с помощью песен, голоса, энергии и мы поверим. Это говорит о том, что он большой артист, что ему доверяют, что он нашел свою тему, — эмоционально сообщил Соседов.

Видео опубликовано на YouTube.

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музыкаСтас МихайловСергей Соседов
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