Мэр Москвы включил в программу реновации еще 17 стартовых площадок

Фото: Московский фонд реновации жилой застройки

Мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации 17 новых стартовых площадок. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Новые площадки общей площадью 319, 6 тысячи квадратных метров расположены в семи административных округах и 14 районах города.

Строительство объектов на новых стартовых площадок поможет расселить 64 дома, где проживают 11,7 тысячи горожан. Кроме того, 10 площадок находятся на месте домов, включенных в программу реновации жилья. Так, правительство Москвы формирует списки новостроек, которые введут в рамках второй волны реновации.

Уточняется, что для строительства новых домов подобрали свыше 489 стартовых площадок общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров.

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