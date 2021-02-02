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Международный поток туристов в Санкт-Петербург снизился на 90 процентов за 2020 год
Фото: pixabay.com

Международный поток туристов в Санкт-Петербург снизился на 90 процентов за 2020 год

Елена Фролова

Туризм

Поток туристов из зарубежья в Санкт-Петербург по итогам 2020 года снизился на 90 процентов. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Уточняется, что в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, в прошлом году пострадали и остальные направления: деловое, детское, спортивное, санаторно-курортное.

При этом город сумел отыграть на внутреннем туризме порядка 20 процентов потерь. Сделать это удалось благодаря активной работе участников рынка, росту спроса, а также программе кешбэка от Ростуризма. Таким образом, было принято решение продлить ее до 20 июня текущего года.

Продолжительность тура или проживания в гостинице Северной столицы должна составлять не менее двух ночей. Кешбэк поступит на счет в течение пяти дней после оплаты путешествия или номера в отеле.

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