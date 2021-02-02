Троих пассажиров сняли с рейса Казань — Москва за дебош на борту

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Двоих жителей Казани и москвича сняли с рейса Казань — Москва за распитие спиртных напитков и нецензурную лексику, их привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу во вторник, 2 февраля.

Уточняется, что в отделение полиции Казани поступило сообщение о нарушении правил поведения на борту самолета, вылетающего в Москву. Прибывшие сотрудники полиции установили, что двое пассажиров рейса распивали алкогольные напитки и нецензурно выражались в сторону бортпроводников. Еще один мужчина мешал другим пассажирам, так как выражался нецензурно в адрес нетрезвых попутчиков.

Гражданам были сделаны замечания, на которые они не отреагировали. Тогда командир самолета решил отказать пассажирам в предоставлении транспортных услуг.

Все трое пассажиров привлечены к ответственности по статье «Мелкое хулиганство», а двое жителей Казани еще и за распитие алкоголя в запрещенных местах, передает РИА Новости.

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