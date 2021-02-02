Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Троих пассажиров сняли с рейса Казань — Москва за дебош на борту
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Троих пассажиров сняли с рейса Казань — Москва за дебош на борту

Виктория Родимкина

Происшествия

Двоих жителей Казани и москвича сняли с рейса Казань — Москва за распитие спиртных напитков и нецензурную лексику, их привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу во вторник, 2 февраля.

Уточняется, что в отделение полиции Казани поступило сообщение о нарушении правил поведения на борту самолета, вылетающего в Москву. Прибывшие сотрудники полиции установили, что двое пассажиров рейса распивали алкогольные напитки и нецензурно выражались в сторону бортпроводников. Еще один мужчина мешал другим пассажирам, так как выражался нецензурно в адрес нетрезвых попутчиков.

Гражданам были сделаны замечания, на которые они не отреагировали. Тогда командир самолета решил отказать пассажирам в предоставлении транспортных услуг.

Все трое пассажиров привлечены к ответственности по статье «Мелкое хулиганство», а двое жителей Казани еще и за распитие алкоголя в запрещенных местах, передает РИА Новости.

Читайте также: СК назвал причину вынужденной посадки самолета в Нижнем Новгороде

самолетдебошКазань и Москва
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Олег Сыров
Олег Сыров

Как мы выиграли войну: смекалка, упорство и русский мат

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Все мнения
О проекте