СК назвал причину вынужденной посадки самолета в Нижнем Новгороде

Фото: psut.sledcom.ru

Лайнер авиакомпании «Азимут», который совершал рейс из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вынужденно вернулся в аэропорт «Стригино» из-за отказа правого двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК во вторник, 2 февраля.

Ранее сообщалось, что в аэропорт Нижнего Новгорода по решению командира вернулся вылетевший ранее в Ростов-на-Дону самолет. На борту находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа.

— В 7:10 поступил сигнал ЧС об отказе правого двигателя судна, в связи с чем самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту «Стригино» в 8.00, — говорится в сообщении СК.

В ведомстве отметили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. С пассажирами работают представители авиакомпании.

Оперативно-следственная группа проведет проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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