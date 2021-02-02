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Следовавший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в аэропорт вылета в Нижнем Новгороде
Фото: АГН «Москва»

Следовавший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в аэропорт вылета в Нижнем Новгороде

Виктория Родимкина

Происшествия

Пассажирский лайнер, вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на Дону, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Стригино» во вторник, 2 февраля.

— Самолет, выполнявший рейс А4-254 по маршруту Нижний Новгород — Ростов, по решению командира воздушного судна сегодня утром вернулся в аэропорт вылета, — передает сообщение РИА Новости.

Отмечается, что лайнер совершил посадку в 7:58 в аэропорту «Стригино».

В пресс-службе пояснили, что на борту самолет находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа. Борт при посадке встретили службы оперативного реагирования. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

Причина возвращения лайнера в аэропорт вылета не была названа.

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