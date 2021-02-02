Более трех тысяч столичных дворов благоустроят в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В 2021 году 3,4 тысячи столичных дворов благоустроят. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Кроме того, в Москве пройдет благоустройство 24 площадей, улиц, набережных, 106 парков и важных объектов в жилых районах, капитальный ремонт 2,5 тысячи домов, а также замена трех тысяч лифтов. Специалисты установят 267 подъемных платформ для маломобильного населения, 31,2 тысячи опор освещения, благоустроят территории, которые прилегают к 26 транспортным объектам.

В пресс-службе рассказали, что в этом году планируется продолжить ремонт коммунальной инфраструктуры, включая реконструкцию 276,2 километра линий электропередачи, 96 километров тепловых, 69,2 километра газовых, 104,9 километра водопроводных, 23,77 километра водосточных и 13,4 километра канализационных сетей, а также ремонт 135 сооружений Гормоста, передает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, в столице проведут ремонт помещений 15 центров «Мои документы», двух зданий ЗАГС и 17 объектов различного назначения. Также в городе реконструируют 80 объектов здравоохранения, в число которых входят 70 городских поликлиник, четыре корпуса ГКБ имени Боткина и шесть корпусов Центра паллиативной помощи.

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