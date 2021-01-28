Петр Бирюков: Новый тротуар открыли на отремонтированной части Большого Каменного моста

Фото: Анна Быкова

Новый тротуар для пешеходов открыли в четверг, 28 января, на отремонтированной части Большого Каменного моста, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по обустройству тротуара на отремонтированной части Большого Каменного моста, в четверг его открыли для пешеходов, — отметил Петр Бирюков. — Пешеходную зону на противоположной стороне сооружения закрывают на ремонт.

На отремонтированном тротуаре обновили около 80 метров гранитного парапета и установили 20 современных опор освещения.

— В пешеходной зоне завершен монтаж отреставрированного чугунного ограждения, всего установлено 400 метров конструкции, — сообщил заммэра. — Монтажные работы не останавливались даже в сильные морозы — их проводили внутри специальных шатров, в соответствии с технологией производства в них были созданы все условия для работы с бетоном, на который крепится основание ограждения.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках капремонта Большого Каменного моста проводится колоссальный объем работ, в том числе и сложнейшие мероприятия по замене несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара.

Ведется поэтапная реставрация чугунного ограждения и гранитной облицовки, восстановление наружных дверных проемов и дубовых витражей в нижней части сооружения.

— Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году, в ходе капремонта его фактически пересоберут заново, при этом сооружение продолжает функционировать и закрыто полностью не будет, — подчеркнул заммэра.

По его словам, проведение капремонта позволит увеличить несущую способность моста, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.

Ремонт сооружения стартовал в июле 2020 года, менее чем за полгода досрочно была отремонтирована и открыта для движения первая часть моста. Полностью завершить работы планируется в этом году.

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