Суд Саратова продлил арест обвиняемой в двойном убийстве учительнице

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Суд в Саратове продлил арест учителю физкультуры Елена Щеренко до 29 марта. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что 29 ноября 2020 года в квартире, находящейся в доме на улице Чернышевского в Саратове, были найдены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По делу задержали местную жительницу, которая пришла в гости к хозяйке и во время ссоры зарезала обеих, а также украла ювелирные украшения и банковскую карту. По решению суда учительницу поместили в СИЗО.

Елена Щеренко — учитель физкультуры в местном лицее, тренер по армрестлингу, фигурантка имеет звание мастера спорта по гимнастике, а в 1999-2013 годах была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете, передает РИА Новости.

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