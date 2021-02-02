Жестоко избившего своих детей мужчину в Омске арестовали на два месяца

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Жителя Омска, задержанного за жестокое избиение своих детей, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области во вторник, 2 февраля.

— Центральный районный суд Омска, согласившись с заключением участвующего в процессе прокурора, избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, — передает сообщение РИА Новости.

Во время судебного процесса обвиняемый признал неправоту, однако не согласился с тем, что систематически издевался над детьми. Обвиняемый заявил, что применял к детям воспитательные меры. Он просил отпустить его под подписку о невыезде.

Прокуратура настояла на аресте, так как мужчина проживает с женой и детьми и может оказать на них давление.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который избил своих детей, с силой бросив их на пол. В ходе допроса задержанный объяснил свой поступок тем, что решил воспитывать детей в «спортивном режиме», а также «испугом» за детей, которые «громко орали». Ситуацию взяли под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, а также детские омбудсмены Анна Кузнецова и Елизавета Степкина. Администрация Омска сообщила, что мужчину могут лишить родительских прав.

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