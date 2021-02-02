Избившего своих детей омича могут лишить родительских прав

Фото: sledcom.ru/Официальный сайт Следственного комитета России

Жителя Омска, которого задержали за жестокое избиение своих детей, могут лишить родительских прав. Об этом сообщили в пресс-центре местной администрации во вторник, 2 февраля.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который избил своих детей, с силой бросив их на пол. Ситуацию взяли под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, а также детские омбудсмены Анна Кузнецова и Елизавета Степкина.

В ходе допроса задержанный объяснил свой поступок тем, что решил воспитывать детей в «спортивном режиме», а также «испугом» за детей, которые «громко орали».

— Органами опеки и попечительства направлено исковое заявление о лишении родительских прав отца, — передает сообщение омской администрации РИА Новости.

В пресс-центре также заявили, что негативной информации о семье ранее в администрацию не поступало.

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