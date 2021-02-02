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Избившего своих детей омича могут лишить родительских прав
Фото: sledcom.ru/Официальный сайт Следственного комитета России

Избившего своих детей омича могут лишить родительских прав

Виктория Родимкина

Происшествия

Жителя Омска, которого задержали за жестокое избиение своих детей, могут лишить родительских прав. Об этом сообщили в пресс-центре местной администрации во вторник, 2 февраля.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который избил своих детей, с силой бросив их на пол. Ситуацию взяли под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, а также детские омбудсмены Анна Кузнецова и Елизавета Степкина.

В ходе допроса задержанный объяснил свой поступок тем, что решил воспитывать детей в «спортивном режиме», а также «испугом» за детей, которые «громко орали».

— Органами опеки и попечительства направлено исковое заявление о лишении родительских прав отца, — передает сообщение омской администрации РИА Новости.

В пресс-центре также заявили, что негативной информации о семье ранее в администрацию не поступало.

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