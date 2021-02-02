Сотрудник склада в столице попался на краже 550 килограммов рыбы

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Полицейские задержали подозреваемого в краже крупной партии рыбной продукции со склада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

— В полицию поступило заявление от представителя одной из столичных организаций. Женщина сообщила, что неизвестный похитил со склада организации, находящегося в Центросоюзном переулке, более 550 килограммов рыбной продукции. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя Подмосковья, — рассказали в ведомстве.

Задержанный работал сотрудником склада. Когда он остался на работе один, то погрузил в арендованный автомобиль рыбную продукцию и вывез с территории. Похищенную продукцию успел продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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