Перегородка от проблем: что мешает таксистам защититься от неприятных пассажиров

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Таксисты могут избавиться от нападения неадекватных пассажиров благодаря нескольким способам. Например, если в салоне будет установлена специальная перегородка. Об этом телеканалу «360» сообщил президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов.

— Речь о подобном отделении пассажиров от водителя ведется давно. Проблема в том, что если водители будут делать это самостоятельно, то у Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) могут появиться претензии к ним, — отметил Михаил Михайлов.

Подобные изменения могут быть приравнены к переоборудованию транспортного средства. На этом основании машину снимут с учета, считает эксперт. При этом он подчеркнул, что конфликты между пассажирами и водителями случаются постоянно. Поэтому выход из ситуации, по словам президента Ассоциации, один — таксисты должны объединиться и защищать друг друга.

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