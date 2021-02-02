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Изменения могут внести в законопроект о налоговом вычете за фитнес
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Изменения могут внести в законопроект о налоговом вычете за фитнес

Елена Фролова

Спорт

Законопроект о предоставлении жителям России налогового вычета за посещение занятий в фитнес-залах и спортивных секциях одобрила Госдума. Так, любители спортивного образа жизни смогут вернуть из суммы заплаченных налогов деньги, которые были затрачены на услуги спорторганизаций.

Согласно документу, максимальный размер возвращенных средств может составить не более 15,6 тысячи рублей в год. При этом налоговый вычет будет предоставляться только за оплату услуг секций и залов, которые вошли в специальный список правительства.

Как рассказала НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, законопроект может быть расширен. Это произойдет, если в перечень правительства включат услуги индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц.

— Высказываются предположения, что ко второму чтению законопроекта в Госдуме РФ необходимо расширить перечень тех участников рынка, который будет сформирован правительством, за счет индивидуальных предпринимателей и самозанятых, — сообщила Татьяна Кусайко.

Она также отметила, что рассматриваемый законопроект вводит такое понятие, как «физкультурно-оздоровительная услуга». Оно подразумевает работу физкультурно-спортивного учреждения независимо от его организационно-правовой формы.

Читайте также: Налоговый вычет за спортивные занятия предлагают предоставлять россиянам

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