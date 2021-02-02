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Двухлетний ребенок в Саратове попал в больницу после мытья рук
Фото: Pixabay/Alicja_

Двухлетний ребенок в Саратове попал в больницу после мытья рук

Юлия Ямпольская

Происшествия

Следователи начали проверку по факту госпитализации двухлетнего мальчика, получившего ожоги во время мытья рук в частном детском саду в Саратове. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в ГСУ СК России по региону.

Стало известно, что в дошкольном учреждении воспитатель проводила детям гигиенические процедуры. Пока мальчик мыл руки водой из крана, она отвлеклась на другого ребенка. В это время, по предварительной информации, малыш перекрыл подачу холодной воды, и из крана пошел кипяток. В больнице у ребенка диагностировали ожоги верхних и нижних конечностей первой, второй, третьей степени площадью 10 процентов.

Следователи осмотрели место происшествия. На данный момент они проводят опрос персонала детского сада и родителей мальчика. Малышу оказывают необходимую медицинскую помощь.

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