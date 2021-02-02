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Американского рэпера Сайленто задержали по подозрению в убийстве брата
Фото: instagram/silento

Американского рэпера Сайленто задержали по подозрению в убийстве брата

Никита Абрамов

Происшествия

Рэпера Сайленто задержали по подозрению в убийстве своего двоюродного брата в США. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила телекомпания NBC.

Известно, что 23-летнего музыканта взяли под стражу по подозрению в убийстве 34-летнего Фредерика Рукса, который приходился рэперу двоюродным братом.

Тело погибшего обнаружили 21 января на автомобильной дороге на юго-востоке от города Атланта. Согласно видео с камер наблюдения, подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления на автомобилях вместе с сообщниками.

Полиция не раскрывает подробности задержания рэпера.

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