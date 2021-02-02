Житель Свердловской области убил своего начальника топором

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Следователи предъявили обвинение 24-летнему жителю города Невьянска по факту убийства начальника строительной организации. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 1 февраля 2021 года. Обвиняемый трудился разнорабочим в строительной организации в поселке городского типа Верхнее Дуброво. В ходе проведения работ он и погибший, который был бригадиром, вместе жили в арендованном доме. Между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый расправился с потерпевшим при помощи топора и ножа. От полученных травм бригадир скончался на месте.

Подозреваемый задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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