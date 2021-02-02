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Мужчина открыл стрельбу после ссоры в поликлинике в Феодосии
Фото: Pixabay

Мужчина открыл стрельбу после ссоры в поликлинике в Феодосии

Юлия Ямпольская

Происшествия

Мужчина начал стрельбу в ходе конфликта из-за очереди к врачу в Феодосии. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Крым.

Уточняется, что двое граждан повздорили в стенах медицинского учреждения из-за очереди к врачу, после чего захотели выяснить отношения наедине. В ходе конфликта один из участников инцидента достал травматический пистолет и открыл стрельбу.

Оба мужчины пострадали — у одного зафиксированы телесные повреждения, у второго — повреждения мягких тканей от выстрелов пистолета. Участники конфликта от госпитализации и помощи медиков отказались, передает РЕН ТВ.

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