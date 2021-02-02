Мишустин поручил разобраться в причинах срыва программы водоснабжения Калмыкии

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Правительство Российской Федерации выделит необходимые средства для водоснабжения Калмыкии. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в регион.

По его словам, необходимо разобраться, почему вопросы с водой для населения республики до сих пор не были решены, хотя денежные средства на это выделялись. В настоящее время лишь 74 процента жителей Калмыкии обеспечены качественной питьевой водой.

— Вы сказали в своем докладе уже, еще раз говорю, подтвердили, все необходимые средства, которые необходимы для республики, они будут выделены. Но разбираться мы будем, — отметил Мишустин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

Глава Калмыкии заявил, что займется этой проблемой, сообщает ТАСС.

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