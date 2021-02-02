В Госдуме поддержали идею программы туристического кешбэка на детский отдых

Фото: Пресс-служба Госдумы

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поддержал инициативу Федерального агентства по туризму (Ростуризм) распространить программу туристического кешбэка за путешествия по стране на детский отдых и оздоровление. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Свищева, необходимо развивать все, что непосредственно касается отдыха детей.

— Надо, чтобы дети отдыхали и познавали нашу страну, наши красоты, а не умирали от жары на курортах Турции и Кипра. У нас шикарное море, шикарные красоты Сибири, Дальнего Востока, Камчатки — никуда не нужно ехать, — уточнил парламентарий.

Парламентарий также отметил, что меры поддержки должны быть распространены не только на детей, но и на пенсионеров.

— Во всем мире существуют программы поддержки пенсионного туризма. Государство должно поддержать наших пенсионеров, которые так много отдали нашей стране, — подчеркнул Дмитрий Свищев.

Ранее СМИ сообщали, что в России предложили в 2021 году распространить выплату туристического кешбэка за приобретение услуги на детский отдых и оздоровление.

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