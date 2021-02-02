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Похожий на пистолет предмет изъяли у мужчины возле метро «Преображенская площадь»
Фото: rosgvard.ru/ru

Похожий на пистолет предмет изъяли у мужчины возле метро «Преображенская площадь»

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Преображенская площадь Карта всех событий

Около станции метро «Преображенская площадь» сотрудники ОМОНа изъяли у молодого человека предмет, похожий на пистолет.

— В районе станции метро «Преображенская площадь» сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Москве при проверке документов у гражданина выяснили, что у молодого человека при себе находится предмет, конструктивно схожий с пистолетом, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Видео: пресс-служба Росгвардии

Задержанного мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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