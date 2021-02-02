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«Могут дать фору»: Анита Цой рассказала, почему хочет для сына невестку-кореянку
Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

«Могут дать фору»: Анита Цой рассказала, почему хочет для сына невестку-кореянку

Ростислав Зубков

Звезды

Певица и телеведущая Анита Цой призналась, что очень хотела бы видеть невестой кого-либо из своих сыновей именно кореянку. Заслуженная артистка России рассказала корреспонденту «Вечерней Москве», почему для нее это так важно.

— Мне, безусловно, очень бы хотелось, чтобы невестка была кореянкой. Для того, чтобы она продолжала фамилию Цой, наш род. Мы ценили и сохраняли культурное наследие, язык, традиции, — пояснила она.

Собеседница «ВМ» добавила, что в настоящее время с культурным наследием дела обстоят не совсем однозначно, поскольку люди все больше ассимилируются, в связи с чем границы стираются. Впрочем, продолжила Цой, это не всегда приводит к плохим результатам.

— Например, мои племянники женаты на русских девушках. И я могу сказать, что эти девочки по своему отношению к мужу, к семье мужа, могут дать фору любой кореянке, — отметила певица.

При этом она уточнила, что раса невестки для нее важна, но не принципиальна. В этой истории главное, чтобы пара жила в любви, а ее участники поддерживали друг друга, резюмировала Анита Цой.

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