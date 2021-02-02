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Более 120 автомобилей без номеров эвакуировали со столичных улиц за январь 2021 года
Фото: «Вечерняя Москва»

Более 120 автомобилей без номеров эвакуировали со столичных улиц за январь 2021 года

Анастасия Волоснова

Город

За январь 2021 года со столичных улиц были эвакуированы 125 автомобилей без номеров. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Машины перемещают с оживленных улиц на специальные стоянки по требованию Антитеррористической комиссии Москвы. Отмечается, что автомобили без номеров могут быть угнаны или использоваться для незаконной деятельности.

Среди эвакуированных машин больше трети — иномарки BMW и Mercedes-Benz, добавили в пресс-службе ведомства. Дептранс Москвы призвал жителей столицы сообщать о подозрительных автомобилях без номеров в службу ГИБДД и МАДИ.

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