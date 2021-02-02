Более 120 автомобилей без номеров эвакуировали со столичных улиц за январь 2021 года

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За январь 2021 года со столичных улиц были эвакуированы 125 автомобилей без номеров. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Машины перемещают с оживленных улиц на специальные стоянки по требованию Антитеррористической комиссии Москвы. Отмечается, что автомобили без номеров могут быть угнаны или использоваться для незаконной деятельности.

Среди эвакуированных машин больше трети — иномарки BMW и Mercedes-Benz, добавили в пресс-службе ведомства. Дептранс Москвы призвал жителей столицы сообщать о подозрительных автомобилях без номеров в службу ГИБДД и МАДИ.

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