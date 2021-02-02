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СМИ: Шесть человек погибли при стрельбе в Оклахоме
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

СМИ: Шесть человек погибли при стрельбе в Оклахоме

Кирилл Николаев

Происшествия

Шесть человек погибли в результате стрельбы в доме в городе Маскоги (штат Оклахома). Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что в ночь на 2 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали человека с оружием. В доме были найдены тела мужчины и четырех детей. Также ранения получили женщина и ребенок, который позднее умер в больнице. Женщина находится под присмотром врачей.

Сведения о личности задержанного и возможных обстоятельств случившегося пока не приводятся.

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