В парке Испании нашли щенка с грустной запиской

Фото: pixabay

В одном из парков Испании нашли брошенную собаку, привязанную к лавочке. Рядом с щенком также находилась записка.

Животное заметили очевидцы, которые вызвали специалистов. На место приехала волонтер фонда помощи бездомным животным.

— Привет, пожалуйста, забери меня. Я — Макс. Усыновите эту собачку и позаботьтесь о ней. Мне очень больно оставлять мою собаку здесь, но я принял это решение, потому что моя семья всегда плохо обращалась с ним. И мне было так грустно видеть, как он страдает в этих плохих условиях. Если вы читаете это и у вас есть сердце, пожалуйста, позаботьтесь о нем, — цитирует записку портал Bored Panda.

Для успокоения щенка пришлось вызвать кинолога. Известно, что собаку отдали волонтерам, которые дали ему кличку Бостон. На данный момент щенку ищут новых хозяев.

Читайте также: Сурки из Московского зоопарка проспят свой «праздник»