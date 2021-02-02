«Приступы ревности»: Анита Цой рассказала, как чуть не довела мужа до измены

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Певица Анита Цой предупредила женщин об опасности необоснованной ревности. В разговоре с «Вечерней Москвой» телеведущая призналась, что чуть не потеряла мужа из-за своего характера.

Заслуженная артистка России выразила мнение, что 90 процентов ссор в семье происходят из-за ревности, причем необоснованной. В этой связи вопрос ревностных отношений между партнерами — «колоссальнейший».

— Были разные ситуации, например, когда я строила глазки специально, потому что мне казалось, что если он меня ревнует, то любит. Но были ситуации, когда я сильно поправилась и моя полнота наводила меня на мысли, что он уже посматривает на других женщин, — пояснила Анита.

Она подчеркнула, что нередко кто-то из членов пары начинает додумывать такие сценарии, которых не было и нет в помине. Самое худшее, что при этом может произойти, по ее словам, — воплощение вымысла в реальность.

— Мужчина может долго терпеть это и в какой-то момент скажет: «Хорошо, ты таким меня нарисовала, таким и буду» и уйдет налево. К счастью, мне хватило ума вовремя остановиться в своих приступах необоснованной ревности и не доводить ситуацию до критической точки, — заключила артистка.

Она добавила, что после одной из ссор с супругом, свидетелем которой стал их сын, они пообещали никогда больше не ругаться при детях.

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