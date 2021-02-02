Идею о системе государственного репетиторства прокомментировали в Госдуме

Фото: pixabay.com

Идею о создании системы государственного репетиторства для подготовки к экзаменам прокомментировала депутат Государственной думы РФ Любовь Духанина. Об этом сообщает «Москва 24».

Ранее соответствующее предложение было направлено заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой. В документе говорится о единой электронной платформе для подготовки школьников. С помощью такого сервиса ученики смогут получать бесплатные сертификаты на сумму не менее 60 тысяч рублей для тех, кто сдает Обязательный государственный экзамен (ОГЭ), а также не менее 100 тысяч рублей — для сдающих ЕГЭ. Авторы инициативы предлагают учащимся выбрать подготовительные занятия по четырем предметам: два обязательных и два профильных.

— Существует достаточно много сервисов, которые призваны подготовить школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Есть и проекты, созданные на чистом энтузиазме педагогов. К примеру, учитель биологии из Пензы разработал сайт bioFAQ, позволяющий бесплатно готовиться к экзамену, — отметила Любовь Духанина.

Она также добавила, что в 57 российских регионах введены сертификаты для оплаты занятий в системе дополнительного образования. Благодаря этому значительно облегчена нагрузка на семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от пяти до 18 лет.

— Что касается части общего образования, целесообразно искать способы повышения его качества, а не ресурсы для усиления подготовки к одной-единственной экзаменационной процедуре, — заключила депутат.

Инициативу не поддерживает и глава Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков. Эксперт считает, что учителя не будут этим заниматься, так как услуга является бесплатной.

Читайте также: В России предложили создать систему бесплатного государственного репетиторства