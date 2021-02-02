«Очень символично»: Анастасия Волочкова похвасталась новым паспортом
Балерина Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками новым паспортом сразу же после получения.
Напомним, 20 января 2021 года звезде исполнилось 45 лет.
— Получить новый паспорт в Настасьинском переулке очень символично, — написала Волочкова в своем Instagram-аккаунте.
Подписчики поздравили балерину с обновлением документа.
«Поздравляю вас»; «Поздравляю! Настенька красавица!», — написали поклонники в комментариях.
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