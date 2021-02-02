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«Очень символично»: Анастасия Волочкова похвасталась новым паспортом
Фото: @volochkova_art / Официальный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram

«Очень символично»: Анастасия Волочкова похвасталась новым паспортом

Никита Абрамов

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками новым паспортом сразу же после получения.

Напомним, 20 января 2021 года звезде исполнилось 45 лет.

— Получить новый паспорт в Настасьинском переулке очень символично, — написала Волочкова в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики поздравили балерину с обновлением документа.

«Поздравляю вас»; «Поздравляю! Настенька красавица!», — написали поклонники в комментариях.

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Анастасия Волочковаполучение паспортаInstagram
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