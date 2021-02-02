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Мужчина пытался проникнуть на взлетно-посадочную полосу аэропорта Сочи
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мужчина пытался проникнуть на взлетно-посадочную полосу аэропорта Сочи

Кирилл Николаев

Происшествия

Мужчина пытался проникнуть на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Сочи. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Инцидент произошел в 16:20 по московскому времени. Нарушителем оказался молодой человек 1997 года рождения. Сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта задержали его.

Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.

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